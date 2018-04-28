В Оренбургской области произошел разлив нефти из продуктопровода

"В 09:30 мск поступило сообщение о разгерметизации продуктопровода диаметром 325 мм в двух км от села Паника. На место ЧП выехали три передвижные лаборатории для определения предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ воздуха", — сказали в ведомстве.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах добавил, что вылившаяся нефть не попадет в водоемы. Превышения ПДК загрязняющих веществ воздухе пока не зафиксировано.