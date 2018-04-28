Листья начали распускаться на деревьях в природных парках столицы

«В „Бирюлево“ распустила листья спирея японская, сирень садовая, ива желтая, жимолость, каприфоль и роза морщинистая», — цитирует собеседника Агентство «Москва» . Зеленеть, по словам представителя учреждения, начали также рябины, ивы и лиственницы.

Первые сережки уже появились на тополе в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», там же распускаются крыжовник и смородина. В «Сокольниках» появились листья на черемухе, добавили в пресс-службе.