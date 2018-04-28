Листья начали распускаться на деревьях в природных парках столицы 

«В „Бирюлево“ распустила листья спирея японская, сирень садовая, ива желтая, жимолость, каприфоль и роза морщинистая», — цитирует собеседника Агентство «Москва». Зеленеть, по словам представителя учреждения, начали также рябины, ивы и лиственницы.
Первые сережки уже появились на тополе в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», там же распускаются крыжовник и смородина. В «Сокольниках» появились листья на черемухе, добавили в пресс-службе.
Ранее в Гидрометцентре России отмечали, что до середины мая еще могут быть ночные заморозки. Поэтому, несмотря на теплую погоду, огородникам рекомендовали повременить с высадкой рассады. Похолодания могут замедлит вегетативную активность растений в будущем. Оптимальным временем синоптики назвали 12-14 мая.