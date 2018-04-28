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Поберегись! На Ямале единый коммунальщик очищает крыши от снега
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Поберегись! На Ямале единый коммунальщик очищает крыши от снега 

ИА Север-Пресс 19 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале настало весеннее тепло. И оно, кроме радости, приносит беспокойство. Многие крыши так и остались неочищенными, и сейчас с них активно сходит снег.
Так, накануне в Лабытнанги огромная глыба обрушилась на автомобиль. По данным очевидцев, машина пострадала довольно сильно. Благо, обошлось без человеческих жертв.
Сегодня, 28 апреля, в Салехарде на улице Комсомольской сошедший снег разрушил козырек деревянного дома. Люди с трудом смогли уйти на работу.
Сообщения о непроходимых лужах поступают отовсюду. Жители городов и особенно районов публикуют глубочайшие колеи из снежной каши и стихийно образовавшиеся озера прямо на улицах муниципалитетов.
ИА Север-Пресс: последние новости
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