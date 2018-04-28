Синоптики пригрозили жителям Среднего Урала сильным циклоном

На Средний Урал надвигается очередной циклон. В этот раз Свердловскую область зальет дождем, об этом сообщает в субботу, 28 апреля, «АиФ-Урал»

С Нижнего Поволжья на Урал придет циклон, воронка которого по пути будет только углубляться. Поэтому свердловчанам не стоит расслабляться: в конце апреля — начале мая сильный ветер будет сочетаться с дождем. «Дожди могут быть сильными, особенно в северных районах и в горах Свердловской области, усилится ветер. 29 апреля будет довольно тепло, особенно в восточных районах Свердловской области и на Южном Урале. В последний день апреля циклон повернется к нашему региону тыловой стороной, северные ветры вновь обеспечат прохладу. Слабые ночные заморозки вероятны в первые дни мая. 1-3 мая дождь вероятен лишь местами, температура воздуха ночью -1, +4°, днем +7, +12°, на севере Свердловской области на 2-3° холоднее», — сообщила главный синоптик Среднего Урала Галина Шепоренко

Синоптики предупреждают: 29 апреля ветер может усилиться до 15-20 м/с, днем местами до 25 м/с. Днем в Свердловской области температура составит 9-14 градусов тепла, на крайнем востоке — до 17. Ночью столбик термометра поднимется до 0, +5 градусов, на юге — до +9. В Екатеринбурге днем, 29 апреля, будет +9, +11 градусов тепла, ночью +7, +9. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, днем — 15-20 м/с. Также будет облачно и дождливо.

Как сообщается на сайте «Уралгидромета», 30 апреля, в понедельник, в Свердловской области днем будет 7-12 градусов выше нуля, ночью 0, +5. В Екатеринбурге ночью столбик термометра поднимется до +3, +5 градусов, днем — 10-12 градусов тепла. Ветер будет 6-11 м/с, порывы до 15 м/с. Облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь, ночью возможен мокрый снег.

Во вторник, 1 мая, тепло ненадолго вернется. В Екатеринбурге столбик термометра покажет 14-16 градусов тепла, ночью -1, +1 градус, будет переменная облачность, без существенных осадков. В Свердловской области окажется чуть холоднее: ночью -4, +1 градус, днем — 11-16 градусов выше нуля, облачно, местами небольшие осадки, ночью и утром — мокрый снег, днем — дождь.