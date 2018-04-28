Ещё
Праздничные выходные в Приангарье будут погожими
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Праздничные выходные в Приангарье будут погожими 

АиФ Иркутск 20 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Как рассказала «АиФ-Иркутск» начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова, завтра на юге области еще будет прохладно, воздух прогреется лишь до 9-14 градусов тепла. Но уже с 30 апреля начнется потепление.
«В понедельник по югу региона и в Иркутске ожидаем погоду без осадков, температура воздуха в пределах 12-17 градусов выше нуля, 1 мая — 18-23, и 2 мая — 17-22 градуса, — уточнила Юлия Станиславовна. — Причем 2 мая большая часть дня будет без осадков, но возможно прохождение фронта, который может принести изменения погоды».
По остальным территориям Приангарья синоптики прогнозируют переменчивую погоду, временами осадки в виде дождя, а по северу — с мокрым снегом.
В западных районах температура воздуха будет схожа с показаниями юга региона, а на севере — на 5-10 градусов холоднее.
Первого мая юго-восточный, юго-западный ветер может усилиться до 15 м/с, а второго в западных, северных и центральных районах области будет проходить фронт с усилением северо-западного ветра до 13-18 м/с.
Напомним, фестиваль деревянной скульптуры пройдет в Приангарье 10-19 мая.
АиФ Иркутск: последние новости
Мокрый снег и сильный ветер ожидаются 24 апреля по Иркутской области В Иркутске ограничат движение по улице Маршала Конева На Байкале начнут применять энергоэффективные технологии очистки стоков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост631
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт76
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО36
Майские пенсии доставят по особому графику146
Росгвардейцы ответят за смерть пауэрлифтера21
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
00:53
У американских F-35 нашли «русские корни»
Оружие Армия
00:38
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО
Происшествия
00:25
Самбурская оправдалась за нападки на Летучую
Шоу-бизнес
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение