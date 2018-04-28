Праздничные выходные в Приангарье будут погожими

Как рассказала «АиФ-Иркутск» начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова, завтра на юге области еще будет прохладно, воздух прогреется лишь до 9-14 градусов тепла. Но уже с 30 апреля начнется потепление.

«В понедельник по югу региона и в Иркутске ожидаем погоду без осадков, температура воздуха в пределах 12-17 градусов выше нуля, 1 мая — 18-23, и 2 мая — 17-22 градуса, — уточнила Юлия Станиславовна. — Причем 2 мая большая часть дня будет без осадков, но возможно прохождение фронта, который может принести изменения погоды».

По остальным территориям Приангарья синоптики прогнозируют переменчивую погоду, временами осадки в виде дождя, а по северу — с мокрым снегом.

В западных районах температура воздуха будет схожа с показаниями юга региона, а на севере — на 5-10 градусов холоднее.

Первого мая юго-восточный, юго-западный ветер может усилиться до 15 м/с, а второго в западных, северных и центральных районах области будет проходить фронт с усилением северо-западного ветра до 13-18 м/с.

Напомним, фестиваль деревянной скульптуры пройдет в Приангарье 10-19 мая.