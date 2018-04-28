Зимник Салехард — Надым закроется в ближайшее время

Дорожники прогнозируют, что зимняя дорога Салехард Надым закроется в ближайшее время. Она, как и остальные сезонные трассы, тает под влиянием высокой температуры воздуха.

Напомним, в полночь закрылась зимняя дорога Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале до следующего зимнего сезона. На участках сезонной трассы выступила вода.

В связи с потеплением с 00:00 29 апреля закрывается зимняя автомобильная дорога Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги для всех видов транспорта до следующего сезона.

Дорожники рекомендуют автовладельцам внимательно следить за режимом проезда по зимним автодорогам. Не исключено, что в ближайшее время все сезонные трассы в округе будут закрыты. Передвигаться по закрытым зимникам опасно для жизни.

Вся оперативная информация о работе сезонных дорог по ссылке http://sever-press.ru/zimniki-yamala.