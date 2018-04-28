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Названа дата закрытия зимника Салехард — Надым
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Названа дата закрытия зимника Салехард — Надым 

ИА Север-Пресс 28 апреля 2018
Фото: ИА Север-Пресс
Дорога закрывается 1 мая с 00:00 часов до следующего сезона.
Сейчас проезд открыт с 08:00 до 20:00 для транспорта общей массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 08:00 для машин общей массой до 30 тонн.
Напомним, в 00:00 часов 29 апреля закрывается проезд по зимнику Лабытнанги — Азовы до следующего сезона. Зимник Аксарка — Яр-Сале закрыт для всех видов транспорта до следующего сезона.
По зимнику Уренгой — Красноселькуп с 08:00 до 20:00 разрешено движение для полноприводных транспортных средств общей массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 08:00 разрешено движение для всех грузовых машин массой от 3,5 до 30 тонн.
Вся оперативная информация о работе сезонных дорог по ссылке http://sever-press.ru/zimniki-yamala.
ИА Север-Пресс: последние новости
Участок Коротчаево – Новый Уренгой закрывается для движения Менее чем за сутки на телефон горячей линии по борьбе со снегом и водой обратились десятки человек В районе Нового Уренгоя метель. Спецслужбы патрулируют улицы
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