Названа дата закрытия зимника Салехард — Надым

Дорога закрывается 1 мая с 00:00 часов до следующего сезона.

Сейчас проезд открыт с 08:00 до 20:00 для транспорта общей массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 08:00 для машин общей массой до 30 тонн.

Напомним, в 00:00 часов 29 апреля закрывается проезд по зимнику Лабытнанги — Азовы до следующего сезона. Зимник Аксарка — Яр-Сале закрыт для всех видов транспорта до следующего сезона.

По зимнику Уренгой — Красноселькуп с 08:00 до 20:00 разрешено движение для полноприводных транспортных средств общей массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 08:00 разрешено движение для всех грузовых машин массой от 3,5 до 30 тонн.

Вся оперативная информация о работе сезонных дорог по ссылке http://sever-press.ru/zimniki-yamala.