Посетители фестиваля ледоколов в Петербурге стоят в двухчасовых очередях

Петербурге людям, желающим посетить корабли на фестивале ледоколов, приходится ждать своей очереди более двух часов, передает Piter.tv. Мероприятие проходит 29 и 30 апреля на набережных Лейтенанта Шмидта и Английской.

В рамках фестиваля жители Северной столицы могут бесплатно подниматься на ледоколы и осматривать их. Событие вызвало большой ажиотаж. Очередь на корабли растянулась на несколько сотен метров, и посетителям приходится стоять более двух часов.

Чтобы побывать на ледоколах, в Петербург приехали даже жители других регионов.

В программе запланированы лектории, мастер-классы, кинопоказы, мероприятия в интерактивных зонах и танцевальное шоу «Эксклюзив» — ледоколы «Павловск», «Сестрорецк», «Новороссийск» и «Мощный» продемонстрируют зрителям выполнение сложных фигур на воде.