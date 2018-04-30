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Посетители фестиваля ледоколов в Петербурге стоят в двухчасовых очередях
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Посетители фестиваля ледоколов в Петербурге стоят в двухчасовых очередях 

АиФ Санкт-Петербург 30 апреля 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге людям, желающим посетить корабли на фестивале ледоколов, приходится ждать своей очереди более двух часов, передает Piter.tv. Мероприятие проходит 29 и 30 апреля на набережных Лейтенанта Шмидта и Английской.
В рамках фестиваля жители Северной столицы могут бесплатно подниматься на ледоколы и осматривать их. Событие вызвало большой ажиотаж. Очередь на корабли растянулась на несколько сотен метров, и посетителям приходится стоять более двух часов.
Чтобы побывать на ледоколах, в Петербург приехали даже жители других регионов.
В программе запланированы лектории, мастер-классы, кинопоказы, мероприятия в интерактивных зонах и танцевальное шоу «Эксклюзив» — ледоколы «Павловск», «Сестрорецк», «Новороссийск» и «Мощный» продемонстрируют зрителям выполнение сложных фигур на воде.
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