Ещё
Во время ЧМ-2018 за чистотой воздуха в Самаре будут следить метеорологи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам

Во время ЧМ-2018 за чистотой воздуха в Самаре будут следить метеорологи 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В четверг, 3 мая, в Самаре заработает передвижная экологическая лаборатория. Об этом сообщили в городской администрации.
— Специалисты будут проверять чистоту воздуха на трех площадках: на стадионе «Самара Арена», на площади Куйбышева и на набережной, — рассказали в мэрии Самары. — Им предстоит работать три месяца, до 31 июля.
В каждой пробе специалисты будут искать формальдегиды, хлор, аммиак, бензол, сероводород и другие опасные вещества. Результаты анализов можно будет узнать уже спустя 20 минут.
Также в передвижных лабораториях есть оборудование для определения скорости и направления ветра, влажности, температуры и атмосферного давления.
Контракт с департаментом городского хозяйства и экологии выиграло «Приволжское УГМС». Работу специалистов разбили на три периода. С 14 июня по 15 июля анализ воздуха будут проводить шесть раз в сутки. В остальные дни — один раз в день.
На все вышеперечисленные работы из городского бюджета потратят 2,16 миллиона рублей.
63.ru: последние новости
Град и ураганный ветер: в Самарской области объявили штормовое предупреждение «Часть болтается над пешеходами»: в Самаре шквалистый ветер разломал рекламный щит В Самаре завершился отопительный сезон
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян349
США поставили Европе ультиматум
Лавров сделал заявление года153
Российских моряков запугали украинскими пиратами163
В Баку отказались подключаться к санкциям против РФ44
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение