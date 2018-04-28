Во время ЧМ-2018 за чистотой воздуха в Самаре будут следить метеорологи

В четверг, 3 мая, в Самаре заработает передвижная экологическая лаборатория. Об этом сообщили в городской администрации.

— Специалисты будут проверять чистоту воздуха на трех площадках: на стадионе «Самара Арена», на площади Куйбышева и на набережной, — рассказали в мэрии Самары. — Им предстоит работать три месяца, до 31 июля.

В каждой пробе специалисты будут искать формальдегиды, хлор, аммиак, бензол, сероводород и другие опасные вещества. Результаты анализов можно будет узнать уже спустя 20 минут.

Также в передвижных лабораториях есть оборудование для определения скорости и направления ветра, влажности, температуры и атмосферного давления.

Контракт с департаментом городского хозяйства и экологии выиграло «Приволжское УГМС». Работу специалистов разбили на три периода. С 14 июня по 15 июля анализ воздуха будут проводить шесть раз в сутки. В остальные дни — один раз в день.

На все вышеперечисленные работы из городского бюджета потратят 2,16 миллиона рублей.