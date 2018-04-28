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Саратовцам рассказали, какая погода будет на майские праздники
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Саратовцам рассказали, какая погода будет на майские праздники 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
В начале следующего месяца жителей Саратовской области ждут теплые праздничные дни.
Несмотря на то, что на Первомай ожидается дождливая погода, будет очень тепло. такие данные интернет-изданию «Новости Саратова» озвучили в областном гидрометеоцентре.
Так, уже к 1 мая столбик термометра поднимется к отметке в +20 градусов.
А вот к Дню Победы в области снова немного похолодает — до +16 днем. Дождливая погода в целом сохранится. Но осадки не будет ежедневными. После нескольких таких дней май будет радовать жителей Саратова и региона погожей погодой.
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