В Салехарде рухнувшая снежная глыба замуровала жителей многоквартирного дома 

В Салехарде жители деревянного одноподъездного дома сегодня, 28 апреля, не смогли выйти на улицу из-за рухнувшей глыбы снега. Обвалившаяся масса продавила и сломала козырек и завалила вход в дом, пишет «Ямал-Регион».
Сейчас коммунальщики расчищают крышу здания.
Как ранее писал «ФедералПресс», в середине апреля губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин поручил главам муниципалитетов и руководителям профильных департаментов взять под особый контроль очистку от снега крыш. В округе произошло несколько случаев падения снежных глыб на детей. В Тарко-Сале девочка задохнулась, играя в куче снега во дворе. В поселке Мужи на двоих школьников с крыши музыкальной школы упала ледяная глыба.