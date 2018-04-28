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В Салехарде рухнувшая снежная глыба замуровала жителей многоквартирного дома
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В Салехарде рухнувшая снежная глыба замуровала жителей многоквартирного дома 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Салехарде жители деревянного одноподъездного дома сегодня, 28 апреля, не смогли выйти на улицу из-за рухнувшей глыбы снега. Обвалившаяся масса продавила и сломала козырек и завалила вход в дом, пишет «Ямал-Регион».
Сейчас коммунальщики расчищают крышу здания.
Как ранее писал «ФедералПресс», в середине апреля губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин поручил главам муниципалитетов и руководителям профильных департаментов взять под особый контроль очистку от снега крыш. В округе произошло несколько случаев падения снежных глыб на детей. В Тарко-Сале девочка задохнулась, играя в куче снега во дворе. В поселке Мужи на двоих школьников с крыши музыкальной школы упала ледяная глыба.
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