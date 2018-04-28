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Уровни рек в Башкирии: вода продолжает убывать
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Уровни рек в Башкирии: вода продолжает убывать 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Похоже, половодье в республике миновало: главные водные артерии региона возвращаются к своим привычным уровням.
По состоянию на 8 часов утра субботы, 28 апреля, уровень реки Белая у Стерлитамака упал на 1 сантиметр, а возле Уфы — аж на 18. Дема пока стабильна — за сутки воды в реке не убавилось и не прибавилось ни на миллиметр. Единственный водоем, который пока еще идет в рост, — река Уфимка. Возле микрорайона Шакша ее уровень поднялся на 30 сантиметров.
Как ранее сообщали синоптики, пик половодья в республике ожидали с 25 апреля по 5 мая — в сроки, близкие к средним многолетним значениям. Судя по всему, прогноз оказался справедлив, и большая вода осталась позади.
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