Уровни рек в Башкирии: вода продолжает убывать

Похоже, половодье в республике миновало: главные водные артерии региона возвращаются к своим привычным уровням.

По состоянию на 8 часов утра субботы, 28 апреля, уровень реки Белая у Стерлитамака упал на 1 сантиметр, а возле Уфы — аж на 18. Дема пока стабильна — за сутки воды в реке не убавилось и не прибавилось ни на миллиметр. Единственный водоем, который пока еще идет в рост, — река Уфимка. Возле микрорайона Шакша ее уровень поднялся на 30 сантиметров.

Как ранее сообщали синоптики, пик половодья в республике ожидали с 25 апреля по 5 мая — в сроки, близкие к средним многолетним значениям. Судя по всему, прогноз оказался справедлив, и большая вода осталась позади.