Ещё
Перед майскими праздниками Волгоград прогреется до 25 градусов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перед майскими праздниками Волгоград прогреется до 25 градусов 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде накануне первомайских каникул потеплеет до 25 градусов. По словам синоптиков, прогулки по городу и выезды на природу не омрачит ни сильный ветер, ни осадки.
— Небольшой дождь с грозами придет в регион лишь сегодня. Перед долгими выходными в городе настанет полный штиль: город и область будут греться при температуре от 20 до 25 градусов, — уверены в региональном центре по гидрометеорологии. — Ночью градусники покажут от +7 до +10 °С.
Судить о погоде на Первое мая волгоградские синоптики пока не берутся.
Настоящее лето пришло в Волгоград накануне. По сбывшимся прогнозам отметка на столбиках термометров перешагнула за 20 градусов.
v1.ru: последние новости
Волгоградцам осталось переждать один прохладный день В Волгограде на все выходные пропишутся дожди и сильный ветер Волгоградцам начнут показывать прогноз погоды для аллергиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост636
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО38
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт77
Майские пенсии доставят по особому графику146
Росгвардейцы ответят за смерть пауэрлифтера23
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
00:53
У американских F-35 нашли «русские корни»
Оружие Армия
00:38
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО
Происшествия
00:25
Самбурская оправдалась за нападки на Летучую
Шоу-бизнес
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение