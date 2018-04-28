Перед майскими праздниками Волгоград прогреется до 25 градусов

Волгограде накануне первомайских каникул потеплеет до 25 градусов. По словам синоптиков, прогулки по городу и выезды на природу не омрачит ни сильный ветер, ни осадки.

— Небольшой дождь с грозами придет в регион лишь сегодня. Перед долгими выходными в городе настанет полный штиль: город и область будут греться при температуре от 20 до 25 градусов, — уверены в региональном центре по гидрометеорологии. — Ночью градусники покажут от +7 до +10 °С.

Судить о погоде на Первое мая волгоградские синоптики пока не берутся.

Настоящее лето пришло в Волгоград накануне. По сбывшимся прогнозам отметка на столбиках термометров перешагнула за 20 градусов.