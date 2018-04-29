Пожары охватили более 170 тысяч гектаров леса в России

Только в Сибири площадь возгораний за сутки увеличилась еще на треть. На территории региона действует режим ЧС, передает ТВ Центр Еще тяжелее обстановка на Дальнем Востоке. В Амурской области горит более 100 тысяч гектаров. Борьбу с огнем ведут и на земле, и с воздуха. Условия тяжелые. Уровень задымлённости высокий. Из-за сухой ветреной погоды пламя быстро распространяется и местами практически вплотную подходит к жилым домам. Крупный пожар удалось локализовать в Хинганском заповеднике. Он пылает уже больше недели. В отношении руководства возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».