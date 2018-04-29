Солнечно и по‐летнему тепло будет в Москве в воскресенье

Солнечная и сухая погода ожидается в Москве в воскресенье, 29 апреля. В столице воздух прогреется до 18 градусов тепла, а в области ‐ до +14…+19, сообщает центр погоды «Фобос».

Синоптики отмечают, что эта температура будет чуть выше климатической нормы. Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 2-7 м/с.

Ранее сообщалось, что синоптики обещали грозу в Москве 30 апреля и 1 мая. Метеорологи призвали жителей столичного региона быть поосторожнее.

Исследователи Познаньского медицинского университета пришли к выводу, что при теплой погоде уровень стресса людей вырастает, об этом они сообщили на конференции Американского физиологического общества (APS) в Сан‐Диего. Эксперты доказали, что гормон стресса выделяется в кровь в большем объеме при повышении температуры.