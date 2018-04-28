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На Башкирию надвигается циклон с сильными ливнями и градом
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На Башкирию надвигается циклон с сильными ливнями и градом 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Дожди, которые будут хозяйничать в республике еще несколько дней, в ближайшие сутки только усилятся. Отвратительную погоду со шквалистым ветром, ливнями и грозой жителям Башкирии «подарил» небольшой по метеорологическим меркам циклон. Щедрей всего небесная канцелярия будет поливать в центральной части республики.
В западной части Башкирии во второй половине дня на холодном фронте также будут формироваться грозы.
— Во время гроз порывы ветра могут усилиться до 18–23 метров в секунду, — пояснили синоптики.
Мучиться от духоты в ближайшие сутки народу точно не придется — столбики термометров покажут от 13 до 18 градусов выше нуля.
На дорогах ночью и утром местами туман с видимостью 500 метров и менее.
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