На Башкирию надвигается циклон с сильными ливнями и градом

Дожди, которые будут хозяйничать в республике еще несколько дней, в ближайшие сутки только усилятся. Отвратительную погоду со шквалистым ветром, ливнями и грозой жителям Башкирии «подарил» небольшой по метеорологическим меркам циклон. Щедрей всего небесная канцелярия будет поливать в центральной части республики.

В западной части Башкирии во второй половине дня на холодном фронте также будут формироваться грозы.

— Во время гроз порывы ветра могут усилиться до 18–23 метров в секунду, — пояснили синоптики.

Мучиться от духоты в ближайшие сутки народу точно не придется — столбики термометров покажут от 13 до 18 градусов выше нуля.

На дорогах ночью и утром местами туман с видимостью 500 метров и менее.