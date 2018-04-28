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28 апреля пензенским автомобилистам обещают дождь, грозу и сильный ветер
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28 апреля пензенским автомобилистам обещают дождь, грозу и сильный ветер 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
Пензенских автомобилистов предупредили об ухудшении дорожной обстановки в субботу, 28 апреля. По данным ежедневного оперативного прогноза, опубликованного на официальном сайте ГУ МЧС России по Пензенской области, сегодня в регионе ожидается облачная погода, днем небольшой и умеренный дождь, возможна гроза. Прогнозируется северо-западный ветер, его скорость может достигать 12-17 метров в секунду. Ночью столбики термометров показывали 4-9 градусов тепла, днем воздух прогреется до +9+14ºС.
«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за дождя, а также нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются. Из-за грозы и сильного ветра на муниципальном уровне возможно аварийное отключение электроподстанций», — сообщает пресс-служба управления.
Сотрудники регионального МЧС настоятельно рекомендуют пензенским автомобилистам быть предельно внимательными на дорогах, избегать резких маневров и внезапных перестроений, держать безопасную дистанцию, следить за боковым интервалом и соблюдать скоростной режим.
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