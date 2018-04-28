Ещё
Поразило молнией: падение «НЛО» во время грозы попало на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поразило молнией: падение «НЛО» во время грозы попало на видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Инцидент попал на камеру во время грозы.
Странное явление удалось снять британке Меган Тейлор. Девушка снимала грозу в небе, как вдруг нечто тяжелое упало из ниоткуда прямо на землю.
На кадрах видно, как на дождевом небе мерцает молния, а через какое-то мгновение что-то падает прямо на город.
«Никогда не видела такой грозы и уж точно не видела, чтобы что-то падало на Землю», — цитирует ее слова The Daily Mail.
Между тем, пользователи Сети разделились во мнениях. Многие комментаторы отметили, что падение объекта сопровождалось странными горизонтальными молниями.
ТК «Звезда»: последние новости
Лето-2018 обещает быть теплым – Гидрометцентр Москвичей предупредили об угрозе грядущих летних торнадо Сразу в десяти регионах России объявлен оранжевый уровень опасности
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост636
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО38
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт77
Майские пенсии доставят по особому графику146
Росгвардейцы ответят за смерть пауэрлифтера23
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
00:53
У американских F-35 нашли «русские корни»
Оружие Армия
00:38
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО
Происшествия
00:25
Самбурская оправдалась за нападки на Летучую
Шоу-бизнес
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение