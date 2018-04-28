Поразило молнией: падение «НЛО» во время грозы попало на видео

Инцидент попал на камеру во время грозы.

Странное явление удалось снять британке Меган Тейлор. Девушка снимала грозу в небе, как вдруг нечто тяжелое упало из ниоткуда прямо на землю.

На кадрах видно, как на дождевом небе мерцает молния, а через какое-то мгновение что-то падает прямо на город.

«Никогда не видела такой грозы и уж точно не видела, чтобы что-то падало на Землю», — цитирует ее слова The Daily Mail.

Между тем, пользователи Сети разделились во мнениях. Многие комментаторы отметили, что падение объекта сопровождалось странными горизонтальными молниями.