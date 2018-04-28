В Орле начали запускать фонтаны

Накануне, 27 апреля, в Орле на бульваре Победы начал работать отремонтированный в прошлом году фонтан. Он стал первым среди подобных элементов благоустройства.

В городском парке фонтан планируют включить к 1 мая. Он будет работать четыре часа в первой половине дня и четыре — во второй. Следующим станет фонтан в детском парке. Сияющие струи будут бить у «лошадок» в теплые дни, когда температура превысит 20 градусов. В случае ненастья и сильного ветра фонтан включать не будут.

По информации пресс-службы администрации Орла, объявлен электронный аукцион в поисках подрядчика, который возьмет на себя обязанность по обслуживанию фонтана у слияния Оки и Орлика. Результаты конкурса станут известны после майских праздников.

Напомним, в Орле в ближайшие годы планируется открыть еще один фонтан — в детском парке. По крайней мере, он намечен в планах по благоустройству.