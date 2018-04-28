Ещё
В Орле начали запускать фонтаны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Орле начали запускать фонтаны 

РИА 57 42 минуты назад
Фото: РИА 57
Накануне, 27 апреля, в Орле на бульваре Победы начал работать отремонтированный в прошлом году фонтан. Он стал первым среди подобных элементов благоустройства.
В городском парке фонтан планируют включить к 1 мая. Он будет работать четыре часа в первой половине дня и четыре — во второй. Следующим станет фонтан в детском парке. Сияющие струи будут бить у «лошадок» в теплые дни, когда температура превысит 20 градусов. В случае ненастья и сильного ветра фонтан включать не будут.
По информации пресс-службы администрации Орла, объявлен электронный аукцион в поисках подрядчика, который возьмет на себя обязанность по обслуживанию фонтана у слияния Оки и Орлика. Результаты конкурса станут известны после майских праздников.
Напомним, в Орле в ближайшие годы планируется открыть еще один фонтан — в детском парке. По крайней мере, он намечен в планах по благоустройству.
Сообщение В Орле начали запускать фонтаны появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Циклон с северо-запада принёс похолодание на Орловщину В Орле отремонтируют остановки, снесённые ураганом Орловская область появилась на карте пыльцы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост630
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО36
Майские пенсии доставят по особому графику146
Росгвардейцы ответят за смерть пауэрлифтера21
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
00:53
У американских F-35 нашли «русские корни»
Оружие Армия
00:38
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО
Происшествия
00:25
Самбурская оправдалась за нападки на Летучую
Шоу-бизнес
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение