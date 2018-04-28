В Омской области май начнётся с дождей и похолодания

Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Погода в Омской области в период с 28 апреля по 4 мая будет неустойчивой.

«Юго-западные потоки в атмосфере будут чередоваться с холодными северо-западными вторжениями», — предсказывают синоптики.

Сегодня, 28 апреля, днём в регионе погода будет тёплой — от +10 до 15 градусов. Пройдет небольшой дождь.

В воскресенье, 29 апреля, в Омской области существенно потеплеет. Ночью будет 3-8 градусов тепла, днём — 19-24, местами пройдёт небольшой дождь, гроза. Также ожидается сильные порывистый ветер до 18-23 м/с. В понедельник, 30 апреля, снова похолодает до 12-17 градусов тепла.

«В последующие дни, с перестройкой воздушных потоков на северо-западные, температура воздуха будет понижаться. Местами по области пройдут осадки разной интенсивности», — рассказывают в Обь-Иртышском УГМС.