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В Омской области май начнётся с дождей и похолодания
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В Омской области май начнётся с дождей и похолодания 

АиФ-Омск 3 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Погода в Омской области в период с 28 апреля по 4 мая будет неустойчивой.
«Юго-западные потоки в атмосфере будут чередоваться с холодными северо-западными вторжениями», — предсказывают синоптики.
Сегодня, 28 апреля, днём в регионе погода будет тёплой — от +10 до 15 градусов. Пройдет небольшой дождь.
В воскресенье, 29 апреля, в Омской области существенно потеплеет. Ночью будет 3-8 градусов тепла, днём — 19-24, местами пройдёт небольшой дождь, гроза. Также ожидается сильные порывистый ветер до 18-23 м/с. В понедельник, 30 апреля, снова похолодает до 12-17 градусов тепла.
«В последующие дни, с перестройкой воздушных потоков на северо-западные, температура воздуха будет понижаться. Местами по области пройдут осадки разной интенсивности», — рассказывают в Обь-Иртышском УГМС.
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