Хмурые праздничные дни ждут жителей Хабаровского края

Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут в выходные и праздничные дни в центральной и северных частях Хабаровского края . Непогода обойдет стороной только южные районы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В воскресенье будет облачно, ночные температуры на основной части края составят +5.. +10 градусов, на севере в пределах от -2 до +3 °C. Днем воздух прогреется от +13 до 20 °C в центральной и южной частях края, и до +10-13 °C на севере.

Циклон, который проходит над Хабаровским краем, принесет прохладный температурный фон.

— Такого тепла, как в начале неделе, мы не ждем на этих выходных днях. Ночами на всей территории края прогнозируются слобоположительные температуры, днем до +10…+15°C. Такой температурный фон будет наблюдаться до 4 мая, — прокомментировала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

Хабаровске праздничные дни пройдут без существенных осадков. Западный ветер может усилится 29 и 30 апреля до 9-14 м/с. Ночные температуры на протяжении всех праздников в районе 0°C и +3°C, днем температуры также невысокие — от +13 до +15°C.

— В эти праздничные дни основной температурный фон прогнозируется ниже нормы на 1-2 градуса, — добавила Галина Брынцева.