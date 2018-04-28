Ещё
В Росгидромете рассказали, каким будет лето на Южном Урале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост

В Росгидромете рассказали, каким будет лето на Южном Урале 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Синоптики пообещали южноуральцам жаркое и дождливое лето, прогноз температуры и осадков в регионах России на апрель-сентябрь 2018 года опубликовал Гидрометцентр России.
Согласно прогнозу, в мае на большей части территории УрФО средняя температура воздуха будет выше, чем годом ранее. А осадков будет меньше.
В июне показатели на Южном Урале будут укладываться в многолетнюю норму, зато в июле синоптики прогнозируют температуру выше нормы, но и осадков будет больше, чем обычно. В августе также прогнозируют избыток осадков по всему УрФО.
В Росгидромете отмечают, что на Урале становится высокой вероятность возникновения пожаров в лесах. Отметим, что пожароопасный сезон в Челябинской области начался в апреле. На сегодняшний день, по данным регионального ГУ лесами, в регионе ликвидировано 47 пожаров на площади 307,3 гектара.
АиФ: последние новости
Южноуральцев предупредили о дождях и сильном ветре 27 апреля Синоптики предупредили жителей Южного Урала об ураганном ветре 24 апреля Южноуральцы предупреждают автомобилистов о снегопаде в Екатеринбурге
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост585
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт75
Майские пенсии доставят по особому графику146
Чиновники РФ уйдут из «публичного пространства»237
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО23
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение