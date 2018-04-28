В Росгидромете рассказали, каким будет лето на Южном Урале

Синоптики пообещали южноуральцам жаркое и дождливое лето, прогноз температуры и осадков в регионах России на апрель-сентябрь 2018 года опубликовал Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу, в мае на большей части территории УрФО средняя температура воздуха будет выше, чем годом ранее. А осадков будет меньше.

В июне показатели на Южном Урале будут укладываться в многолетнюю норму, зато в июле синоптики прогнозируют температуру выше нормы, но и осадков будет больше, чем обычно. В августе также прогнозируют избыток осадков по всему УрФО.