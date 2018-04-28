Тепло, дождливо и куча грибов: приметы и учёные предсказали Уралу интересное лето

Малоснежная зима и щедрая на осадки весна на Урале породили много споров о том, каким же будет лето. Как отреагируют растения на причуды нашей погоды? Не вымерзли ли за зиму кусты-ягоды? И, в конце концов, когда уже потеплеет?

Прогнозы на лето в нашем непредсказуемом климате выглядят как гадание: то ли будет оно (как в 2016-м, если забыли — вспомните), то ли нет (как в 2014-м, с аномальным холодом в июле), то ли всего понемногу.

Что говорят метеорологи

Учёные обычно оперируют понятиями среднемноголетней нормы и отклонений от неё. Пока, по долгосрочным прогнозам Росгидромета , нам не светит (или не грозит) ничего аномального.

«На большей части территории Урала (Свердловская, Челябинская, Курганская области, Пермский край ) в апреле 2018 года ожидается температурный режим ниже нормы, в мае, июле — выше нормы, в остальные месяцы: июнь, август, сентябрь — близкий к средним многолетним значениям, — говорится в прогнозе аномалий от Уралгидромета. — Дефицита осадков не ожидается, больше нормы осадков предполагается в апреле, июле. В периоды повышенной температуры и дефицита осадков вероятна повышенная пожарная опасность».

— Предполагается, что условия для полевых работ сложатся на 2–7 дней позже средних сроков и будут благоприятными где-то в первой десятидневке мая, — рассказала начальник отдела агрометеорологии гидрометцентра ФГБУ «Уральское УГМС» Людмила Саваринюк. — Что касается условий лета, то, согласно прогнозу на вегетационный период Гидрометцентра России , лето ожидается умеренно теплым, в июле даже несколько теплее обычного, с достаточным количеством осадков. Исходя из предварительных прогнозов можно ожидать неплохой урожай сельхозкультур.

Советы садоводам

Для тех, кто рассматривает погоду и прогнозы не просто как повод для прогулок, а как важный фактор, который повлияет на будущий урожай, агроном Михаил Карпухин, декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ, рассказал, чем заняться в майские праздники.

— Сейчас самое время начать проращивать картофель для посадки, — отметил он. — На садовом участке в первую очередь необходимо собрать и сжечь старые листья и плоды, в которых могла перезимовать плодожорка. Обрезать сухие ветки у плодовых и ягодных деревьев и кустарников. Растения можно обдать кипятком, это их не повредит, зато уничтожит и смоет всех вредителей, которые находятся в верхнем слое.

И не забыть подкормить многолетники аммиачной селитрой и мочевиной.

Также агроном порекомендовал сгрести весь оставшийся (если таковой есть) снег в теплицы, чтобы увлажнить почву. Начинать посевы пока рано, ждём, когда прогреется грунт.

— Проверить готовность земли для посадки можно и старым, дедовским способом, — напомнил Михаил Карпухин. — Для этого необходимо взять комок земли, сжать в руке и кинуть на твердый сухой участок примерно с высоты пояса. Если земля упадет комком — почва еще не готова, если рассыплется, значит, сухая — уже опоздали. В идеале кусок должен разлететься на несколько частей.

По мнению учёного, начинать сеять в этом году нужно не раньше 5–7 мая.

Народные приметы: запомните и проверьте

На нашем форуме «Растения» для таких обсуждений опытные дачники создали специальную ветку. В ней — целая копилка житейской мудрости. Опираясь на их информацию и традиционные народные приметы, мы собрали главные погодные тренды на лето. Предлагаем вернуться к ним в августе и сверить, что сбылось, а что — не очень.

Грибы

С грибов начнём потому, что примета на них в этом году оказалась особенно выраженной. Мудрость гласит, что если 22 марта снег — это к ним, к грибочкам. А снегопад в Екатеринбурге и окрестностях был такой интенсивный, что, очевидно, для грибов надо готовить косу.

Аналогичная погода была и на Антипа Водогона, 24 апреля: похолодало и нас завалило снегом. А это не только к авариям на дорогах, но и, как выяснилось, тоже к грибам, и не к абы каким, а к груздям! «Если на Антипа пойдет дождь, то грибов много будет, — гласит примета (снег с поправкой на Урал приравняем к дождю, тем более что он был мокрый). — А если вдруг заморозки ударят, то уродится много груздей».

Тепло

Одним из дней-маркеров было 21 апреля. Считалось, что в этот день солнце встречается с месяцем: «Хорошая встреча обозначается ясным солнцем и светлым днем — тогда и лето будет хорошее. Худая встреча сулит пасмурный день, худое лето». 21 апреля выдалось солнечным и безветренным, что настроило наших форумчан оптимистично.

Заморозки в мае 26 апреля, то есть вчера, погода была непонятной — то ли тепло, то ли зябко, то ли солнышко, то ли ветер. А этот день, оказывается, тоже решающий: если тепло, то в середине мая похолодает. Тепло в этот день всё-таки было, так что традиционные майские заморозки весьма вероятны, что ничуть не противоречит обычному.

Кстати, заморозки в мае подтвердил и учёный из Аграрного университета Михаил Карпухин.

— Синоптики обещают заморозки в мае, — сказал он. — Поэтому, чтобы избежать вымерзания посадок холодными ночами, необходимо запастиcь дугами и укрывным материалом.

Дожди

Насколько дождливым будет лето, приметы скажут чуть позже. Если будет много берёзового сока (самое время проверить это на следующей неделе), то лето будет мокрым. Об обилии осадков скажет обильное цветение черёмухи (она расцветает в середине мая, как раз перед заморозками) и буйное цветение клевера (кашки).

О том, как правильно работать на грядках, чтобы спина не отстегнулась, а мышцы подкачались, — наш огородный мастер-класс.