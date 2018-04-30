В Орле заработал отреставрированный фонтан на бульваре Победы

Фонтан «Лошади» в Детском парке включат к 9 мая. По информации руководства парка, работа фонтана будет зависеть от погодных условий: если температура воздуха днем будет ниже +20°С, а также в случае дождливой погоды и сильного ветра фонтан включать не будут. Фонтан в Городском парке культуры и отдыха планируют включить к 1 мая.

Также, по информации управления коммунальным хозяйством Орла, объявлен электронный аукцион на поиск подрядчика, который возьмет на себя обязанности по обслуживанию фонтана у места слияния Оки и Орлика. Результаты конкурса станут известны после майских праздников.