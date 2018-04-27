Что можно и нельзя при температуре

Период простудных заболеваний вынуждает нас прибегать не только к аптечным лекарствам, но и к народным методам лечения. Вспоминая наших мам и бабушек, волей-неволей задумаешься о горячем молоке, меде и горчичниках. Но не все эти средства пригодны для лечения. Рассмотрим, что можно, а что нельзя делать при возникновении температуры.

Ингаляции

При простуде, насморке и проблемах с горлом врачи рекомендуют делать ингаляции. Вспомните, как в детстве взрослые заставляли дышать над вареной картошкой или над посудой с горячим травяным отваром. Этот способ подойдет, если температура больного не превышает 37 градусов. Горячий пар выводит мокроту из организма, прогревает ткани и верхние дыхательные пути. Такое лечение лучше осуществлять на второй или третий день болезни. В этот период основные симптомы идут на спад и организм набирается сил для борьбы с недугом. Врачи не рекомендуют принимать горячие ингаляции детям до 5 лет и беременным женщинам при наличии приступов лихорадки. Существует альтернатива ингаляций горячим паром — использование небулайзера. Этот прибор позволяет раствору проникнуть как в верхние, так и в нижние дыхательные пути, используя не горячий, а прохладный пар. Небулайзер подходит детям до 5 лет и пожилым людям, так как не требует глубоких вдохов для попадания полезного вещества в легкие. Не рекомендуется употреблять пищу как минимум за 1-1,5 часа перед процедурой, также после ингаляции противопоказано есть 1 час, чтобы избежать тошноты и рвоты. Если вам прописан один прием в день, лучше делать его перед сном. Нельзя использовать небулайзер при температуре выше 37,5 градусов. Этот процесс оказывает большую нагрузку на организм и вызывает жар.

Водные процедуры

При высокой температуре усиливается потоотделение. Через пот из кожи выходят токсины, микробы и вирусные инфекции. Водные процедуры помогут работе организма за счет устранения загрязнений и потовых выделений. Но следует придерживаться нескольких правил:

температура воды не должна превышать 36,6 градуса;

не следует купаться в ванне при температуре тела от 38 градусов, лучше отдать предпочтение теплому душу;

после душа вытереться насухо полотенцем и надеть теплую одежду;

в помещении не должно быть прохладного воздуха и сквозняков;

мыться в шапочке для душа, чтобы не намочить волосы и избежать переохлаждения;

если вы не можете отказаться от мытья головы, то сразу же высушите волосы полотенцем и феном.

Эти рекомендации также подходят беременным. Младенцев противопоказано купать при температуре тела выше 37,8 градуса, это может усилить жар и ослабить иммунитет. При температуре ребенка ниже 37,8 градуса, ополосните его под теплым душем или оботрите влажным полотенцем. В случае если купание успокаивает и радует малыша, не стоит им пренебрегать. Это не только облегчит состояние организма, но и улучшит настроение и засыпание грудничка. Здоровый сон — залог успешного выздоровления.

Горячие ванночки

Принимать горячие ванночки рекомендуется на начальном этапе заболевания. При температуре выше 37,5 градусов процедура противопоказана. Горячая вода способствует ускорению кровообращения, повышает способность организма бороться с инфекцией. Тело нагревается, повышается потоотделение, с потом из организма выходят микробы и бактерии. Такая процедура расслабляет мышцы и успокаивает нервную систему. Лучше ее проводить перед сном. Для этого наберите в таз горячей воды 37-38 градусов, добавьте ароматическое масло, соль или ложечку горчицы. Опустите ноги в емкость с водой на 10-15 минут. После процедуры наденьте теплые носки. Беременным нужно с осторожностью отнестись к данной процедуре. Вода не должна быть слишком горячей или холодной. Требуется поддерживать тепло, не допускать переохлаждения. На начальном сроке беременности парить ноги противопоказано. Такая процедура может вызвать кровотечение и потерю ребенка. На поздних сроках ванночки могут спровоцировать обморок или кислородное голодание женщины.

Обтирание водой

Обтирание водой помогает уменьшить температуру тела на 1-1,5 градуса. С жидкостью испаряется пот, кожа остывает, что способствует снижению жара. К этой процедуре стоит прибегать при температуре тела выше 38 градусов. Туловище, руки и ноги обтирают влажным полотенцем и накрывают легкой простыней. Вода должна быть теплой (30-32 градуса). Также можно сделать компресс. Для этого намочите платок в теплой воде и положите на лоб, меняйте его по мере остывания.

Горчичники

Горчичники помогают справиться с первыми симптомами простуды и гриппа. При взаимодействии с горячей горчицей, организм активнее борется с болезнью за счет ускорения кровообращения и обменных процессов. Горчичники противопоказано ставить при температуре выше 37 градусов. Это может привести к усилению жара и критическому состоянию больного. Детям и беременным горчичники можно ставить только по рекомендации врача.

Банки

Банки оказывают похожий эффект, что и горчичники. При нагревании организма его сопротивляемость к болезни увеличивается, происходит активный процесс борьбы с вирусом. Также эта процедура способствует устранению болей в спине, шее и расслаблению мышц. Нельзя ставить банки при температуре выше 37,5 градусов. Данная процедура также противопоказана детям до 3-х лет и беременным.

Мед — любимое народное лекарство при заболеваниях горла, ангине и гриппе. Он обладает богатым составом, оказывает противовоспалительное и противомикробное действие на организм. Применение продукта способствует повышению потоотделения и снижению температуры тела. Достаточно употребить 2 чайные ложки, чтобы запустить защитные процессы в организме. Продукт можно принимать беременным, детям от 2-х лет и людям, не имеющим аллергии. Мед теряет полезные свойства при контакте с горячей жидкостью, поэтому его лучше есть вприкуску с теплым чаем или молоком.

Кормление грудью

Врачи не рекомендуют мамам прерывать грудное вскармливание при температуре ниже 38 градусов, так как с молоком в организм младенца попадают полезные вещества, формирующие его иммунитет. При повышении температуры выше 38 градусов меняется вкус и густота молока, что приводит к отказу ребенка от вскармливания. Поэтому следует первоначально сбить жар, а потом заниматься кормлением. Для этого подойдут жаропонижающие средства, теплые напитки и крепкий сон. До понижения температуры используйте молочные смеси для кормления. Если температура вызвана инфекцией, то перед контактом с малышом следует надеть марлевую маску, чтобы снизить вероятность заболевания ребенка.