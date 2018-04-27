Ещё
Вильфанд назвал регионы, которым грозят наводнения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вильфанд назвал регионы, которым грозят наводнения 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В целом, по словам Вильфанда, ситуация «более-менее спокойная». «Хотя на юге европейской территории России в этом году ожидается небывалый подъем уровня Цимлянского водохраналища, что ведет к подъему воды в реках на Среднем Дону. Вода в реках сейчас превышает благоприятные отметки, а это значит, что она выходит на поймы и грозит подтоплениями», — заявил на пресс-конференции в Мокскве директор Гидрометцентра РФ.
Кроме того, прогнозируются сложности, связанные с половодьем в Ленинградской и Новгородской областях. В Ладожском канале уровень воды будет оставаться высоким, что чревато подтоплениями ряда окружающих населенных пунктов. Также фиксируется повышение уровня воды на озере Ильмень и реке Волхов, рассказал метеоролог.
По словам Романа Вильфанда, в настоящее время миновала традиционная опасность, связанная с ледоходом на реке Сухона, из-за чего всегда возникает вероятность значительного подтопления Великого Устюга. «Опасность подтопления этого города миновала, и в этом большая заслуга гидрологов», — отметил Вильфанд.
По расчетам специалистов, из-за половодья проблемы могут возникнуть у Ярославской области. Например, в озере Плещеево уровень воды уже поднимается выше опасных отметок, что чревато подтоплениями населенных пунктов, сообщил глава Гидрометцентра.
Он добавил, что в течение следующей недели пройдут половодья на среднем уровне Оки ниже Касимова, в поймах Клязьмы и Мокшы.
В заключение Роман Вильфанд посетовал на то, что «строители часто пренебрегают этими явлениями и строят всевозможные сооружения в самых опасных местах».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Глава Гидрометцентра: май начнется с летней погоды Климатологи предсказали летние торнадо в Москве Глава Гидрометцентра назвал регионы с высоким уровнем пожароопасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт29
Дерипаска согласился выполнить условие США274
Трамп раскрыл свое отношение к России99
Майские пенсии доставят по особому графику100
США обратились к России с пожеланием104
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение