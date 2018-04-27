Вильфанд назвал регионы, которым грозят наводнения

В целом, по словам Вильфанда, ситуация «более-менее спокойная». «Хотя на юге европейской территории России в этом году ожидается небывалый подъем уровня Цимлянского водохраналища, что ведет к подъему воды в реках на Среднем Дону . Вода в реках сейчас превышает благоприятные отметки, а это значит, что она выходит на поймы и грозит подтоплениями», — заявил на пресс-конференции в Мокскве директор Гидрометцентра РФ.

Кроме того, прогнозируются сложности, связанные с половодьем в Ленинградской и Новгородской областях. В Ладожском канале уровень воды будет оставаться высоким, что чревато подтоплениями ряда окружающих населенных пунктов. Также фиксируется повышение уровня воды на озере Ильмень и реке Волхов, рассказал метеоролог.

По словам Романа Вильфанда, в настоящее время миновала традиционная опасность, связанная с ледоходом на реке Сухона, из-за чего всегда возникает вероятность значительного подтопления Великого Устюга. «Опасность подтопления этого города миновала, и в этом большая заслуга гидрологов», — отметил Вильфанд.

По расчетам специалистов, из-за половодья проблемы могут возникнуть у Ярославской области . Например, в озере Плещеево уровень воды уже поднимается выше опасных отметок, что чревато подтоплениями населенных пунктов, сообщил глава Гидрометцентра.

Он добавил, что в течение следующей недели пройдут половодья на среднем уровне Оки ниже Касимова , в поймах Клязьмы и Мокшы.