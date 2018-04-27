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Глава Гидрометцентра назвал регионы с высоким уровнем пожароопасности
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Глава Гидрометцентра назвал регионы с высоким уровнем пожароопасности 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«В конце мая — в начале июня в условиях незаходящего солнца поверхность будет обезвоживаться, и это будет способствовать режиму высокого класса пожароопасности в регионах России. В июне и июле прогнозируется дефицит осадков в Коми и Архангельской области, из-за чего можно говорить о высокой пожароопасности», — сообщил на пресс-конференции в Москве Роман Вильфанд.
По его словам, в конце апреля–мае ожидается высокий 4-5 класс пожароопасности в Южном федеральном округе. «Но поскольку лесов в этом регионе мало, это не критично», — отметил метеоролог.
Зато на всем юге азиатской территории России — в Еврейской автономной области, на юге Хабаровского края, в Хакасии, Бурятии, в Забайкальском крае и в Амурской области пожары в этом году могут легко возникать при непосредственном участии человека.
«Ожидается усиление ветра до 18 м/с, из-за чего с пожарами бороться будет еще сложнее», — предупредил Вильфанд.
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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