Глава Гидрометцентра назвал регионы с высоким уровнем пожароопасности

Роман Вильфанд. «В конце мая — в начале июня в условиях незаходящего солнца поверхность будет обезвоживаться, и это будет способствовать режиму высокого класса пожароопасности в регионах России . В июне и июле прогнозируется дефицит осадков в Коми Архангельской области , из-за чего можно говорить о высокой пожароопасности», — сообщил на пресс-конференции в Москве

По его словам, в конце апреля–мае ожидается высокий 4-5 класс пожароопасности в Южном федеральном округе. «Но поскольку лесов в этом регионе мало, это не критично», — отметил метеоролог.

«Ожидается усиление ветра до 18 м/с, из-за чего с пожарами бороться будет еще сложнее», — предупредил Вильфанд.