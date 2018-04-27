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МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в субботу
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МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в субботу 

Волга Ньюс 1 час назад
Температура воздуха по области составит +13 +18°С, по юго-востоку до +23°С, в Самаре +16 +18°С. Во избежание несчастных случаев МЧС напоминает гражданам о правилах поведения в случае ухудшения погодных условий.
При порывах ветра: — окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. — машину поставить в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. — находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. — избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
В связи с неблагоприятными погодными явлениями в Самарской области МЧС просит водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
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