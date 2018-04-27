В Ленинградской области официально стартовал сезон навигации

С 28 апреля жители южных районов могут выводить свои лодки и катера на воду. В северной части области навигация начнется позднее — с 5 мая. В пресс-службе правительства отметили, что её началу способствует благоприятная гидрологическая областновка — полное очищение водоем ото льда и установление плюсовой среднесуточной температуры.

К северной части региона относится Бокситогорский, Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский и Тихвинский районы.