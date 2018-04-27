Отопительный сезон в Нижегородской области планируют завершить в начале мая

По нормативам, отопление можно отключать через 5 дней после того, как среднесуточная температура не будет опускаться ниже +8 градусов. Синоптики дают хороший прогноз, поэтому завершить отопительный сезон могут уже к 3 мая.

«Наша позиция в вопросе, когда начинать и когда заканчивать отопительный сезон, проста — все решает потребитель. Мы создаем возможность пользоваться ресурсами — теплом и горячей водой в необходимом объеме и в любое время, хоть летом. И постепенно идем к тому, чтобы именно жители и организации сами решали, когда и в каком объеме получать отопление», — подчеркнул руководитель компании Александр Котельников

Чтобы продлить или сократить время отопительного сезона потребителям (физлицам и юрлицам, ТОСам при согласии всех жильцов) необходимо направить в компанию соответствующее уведомление.