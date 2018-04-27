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Отопительный сезон в Нижегородской области планируют завершить в начале мая
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Отопительный сезон в Нижегородской области планируют завершить в начале мая 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
По нормативам, отопление можно отключать через 5 дней после того, как среднесуточная температура не будет опускаться ниже +8 градусов. Синоптики дают хороший прогноз, поэтому завершить отопительный сезон могут уже к 3 мая.
«Наша позиция в вопросе, когда начинать и когда заканчивать отопительный сезон, проста — все решает потребитель. Мы создаем возможность пользоваться ресурсами — теплом и горячей водой в необходимом объеме и в любое время, хоть летом. И постепенно идем к тому, чтобы именно жители и организации сами решали, когда и в каком объеме получать отопление», — подчеркнул руководитель компании Александр Котельников.
Чтобы продлить или сократить время отопительного сезона потребителям (физлицам и юрлицам, ТОСам при согласии всех жильцов) необходимо направить в компанию соответствующее уведомление.
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