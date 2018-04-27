Нижегородцы смогут самостоятельно решать, когда завершить отопительный сезон 

фото из архива редакцииНижегородцы смогут самостоятельно решать, когда завершить отопительный сезонПотребители тепловой энергии вправе самостоятельно решать, когда завершать отопительный период. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Теплоэнерго».
Как отметили в Теплоэнерго, чтобы продлить или наоборот сократить отопительный сезон, необходимо уведомить об этом поставщика тепловой энергии. Данная опция касается, в первую очередь, социальных и бюджетных учреждений.
Однако, как пояснили в компании, и физические лица в составе ТСЖ могут самостоятельно определять дату окончания отопительного периода. Но, в отличие от юридических лиц, для собственников жилья в многоквартирных домах эта процедура значительно сложнее, так как требуется общее решение всех собственников жилья.
По действующим нормативам отопительный сезон должен завершиться при достижении среднесуточной температуры не ниже +8 градусов в течение пяти дней. Согласно прогнозам синоптиков, официально отопительный сезон может завершиться уже 3 мая.