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Нижегородцы смогут самостоятельно решать, когда завершить отопительный сезон
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Нижегородцы смогут самостоятельно решать, когда завершить отопительный сезон 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото из архива редакцииНижегородцы смогут самостоятельно решать, когда завершить отопительный сезонПотребители тепловой энергии вправе самостоятельно решать, когда завершать отопительный период. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Теплоэнерго».
Как отметили в Теплоэнерго, чтобы продлить или наоборот сократить отопительный сезон, необходимо уведомить об этом поставщика тепловой энергии. Данная опция касается, в первую очередь, социальных и бюджетных учреждений.
Однако, как пояснили в компании, и физические лица в составе ТСЖ могут самостоятельно определять дату окончания отопительного периода. Но, в отличие от юридических лиц, для собственников жилья в многоквартирных домах эта процедура значительно сложнее, так как требуется общее решение всех собственников жилья.
По действующим нормативам отопительный сезон должен завершиться при достижении среднесуточной температуры не ниже +8 градусов в течение пяти дней. Согласно прогнозам синоптиков, официально отопительный сезон может завершиться уже 3 мая.
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