Содержание этилбензола в воздухе в 3,5 раза превышает норму в Дзержинске

Воздух в Дзержинске существенно загрязнен этилбензолом. К такому выводу пришли специалисты по итогам ежедневного экологического мониторинга, сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В четверг, 26 апреля, допустимые нормы концентрации этилбензола в воздухе оказались превышены в 3,5 раза. Максимальная концентрация наблюдалась днем.

Вдыхая пары этилбензола, человек начинает чувствовать сонливость, усталость и головную боль. Кроме того, вещество вызывает неприятные ощущения в носу, горле и животе, провоцирует слезоточивость глаз и затруднение дыхания. Пагубно воздействует на координацию мышц. Может способствовать хроническим заболеваниям крови и печени.

Напомним, цистерна с неизвестным веществом на днях разгерметизировалась в Сормове.