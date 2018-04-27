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Содержание этилбензола в воздухе в 3,5 раза превышает норму в Дзержинске
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Содержание этилбензола в воздухе в 3,5 раза превышает норму в Дзержинске 

В городе N 45 минут назад
Фото: В городе N
Воздух в Дзержинске существенно загрязнен этилбензолом. К такому выводу пришли специалисты по итогам ежедневного экологического мониторинга, сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
В четверг, 26 апреля, допустимые нормы концентрации этилбензола в воздухе оказались превышены в 3,5 раза. Максимальная концентрация наблюдалась днем.
Вдыхая пары этилбензола, человек начинает чувствовать сонливость, усталость и головную боль. Кроме того, вещество вызывает неприятные ощущения в носу, горле и животе, провоцирует слезоточивость глаз и затруднение дыхания. Пагубно воздействует на координацию мышц. Может способствовать хроническим заболеваниям крови и печени.
Напомним, цистерна с неизвестным веществом на днях разгерметизировалась в Сормове.
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