Неожиданные пробки. Почему Москва стоит?

Москве в разгар рабочего дня наблюдаются нехарактерно большие пробки. Сервис «Яндекса» по состоянию на 16:00 оценивает загруженность трасс в семь баллов. Стоит около половины МКАД и значительная часть Третьего транспортного кольца.

Практически все затруднения связаны с ремонтными работами, которые проводят перед майскими праздниками. Сказать, что пробки возникли из-за большого количества людей, уезжающих за город на длинные выходные, нельзя, поскольку все вылетные магистрали из Москвы свободные.

На пять-шесть вечера «Яндекс» прогнозировал, что затруднения на дорогах достигнут восьми балов. В пробку попал и главный редактор Business FM Илья Копелевич:

Илья Копелевич главный редактор Business FM «Второй день неожиданные пробки. В четверг поздно вечером путь занял раза в полтора дольше, чем должен был занять. Сегодня уже середина дня — маршрут, который обычно занимает 45 минут, занял на этот раз почти полтора часа. Удивительным образом полностью стоит Третье кольцо, по крайней мере, на том отрезке, где я ехал. Тем не менее навигатор выбрал Третье кольцо, потому что все остальные альтернативы были еще более долгими».

В четверг, 26 апреля, центр Москвы перекрывали из-за репетиции Парада Победы, что тоже отразилось на загруженности дорог. Почему Москва встала в пятницу?

Дмитрий Горчаков представитель «Яндекс. Навигатор» «В последние рабочие дни перед майскими праздниками ситуация на дорогах Москвы традиционно усложняется. Об этом говорит статистика „Яндекс. Навигатор“ за последние три года. Загруженность города в эти дни превышает обычно примерно на балл, за исключением утреннего часа пик. Перед праздниками заторы возникнут не только в черте города, но и на выезде из него. Сложнее всего будет уехать из Москвы в последний рабочий день, который приходится в этом году на субботу, 28 апреля, а также в следующий за ним выходной. Зато между майскими праздниками заторов станет заметно меньше. Ожидается, что в это время загруженность дорог будет на балл ниже, чем обычно, а 2 мая даже на два балла ниже. После 9 мая пробки постепенно вернутся на улицы Москвы на прежний уровень, а следующее снижение пробок традиционно ожидается летом».

Ранее синоптики пообещали, что майские праздники в столице будут по-июньски жаркими. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни москвичей ожидает стремительное потепление.