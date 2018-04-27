МЧС: В Башкирии 28 апреля резко ухудшится погода

pixabay.com В Башкирии снова ухудшаться погодные условия. МЧС республики предупреждает об усилении ветра, его скорость достигнет 18-23 м/с.

Как сообщают «Уфимские заметки» со ссылкой на источник ToDay News Ufa, автолюбителям следует соблюдать осторожность, на дорогах ночью и утром будут туманы, видимость достигнет очень низкого предела — 500 метров.

Граждан просят держаться подальше от шатких конструкций, рекламных баннеров, линий электропередач. Собственная осторожность — гарантия безопасности в такую неустойчивую погоду.

Несмотря на жестокий ветер, синоптики обещают, что погода будет довольно теплой. Днем температура воздуха достигнет от +13 до +18 градусов Цельсия, местами потеплеет до +23 градусов. Возможна гроза.