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В Гидрометцентре рассказали, когда откроется пляжный сезон
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В Гидрометцентре рассказали, когда откроется пляжный сезон 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Температура воды в реках Подмосковья достигнет 18-19 градусов в конце мая, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, добавив, что сам в это время уже начнет купаться.
"Я начну купаться с конца мая, потому что температура воды достигнет 18-19 градусов, а в середине июня, температура, по нашим оценкам, достигнет 20-22 градусов", — сказал Вильфанд на пресс-конференции.
По его словам, повышение температуры воды в реках и озёрах происходит достаточно быстро, а в морях — очень медленно.
"В Сочи температура к 20-градусной отметке приблизится не раньше третьей декады июня. Море должно прогреться. Температура 23 градуса отмечается не раньше середины июля. В Азовском море гораздо раньше — там в июле уже 24-25 градусов. В Крыму очень долго прогревается — там в июле вода еще 22 градуса", — добавил метеоролог.
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