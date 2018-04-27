В Гидрометцентре рассказали, когда откроется пляжный сезон

"Я начну купаться с конца мая, потому что температура воды достигнет 18-19 градусов, а в середине июня, температура, по нашим оценкам, достигнет 20-22 градусов", — сказал Вильфанд на пресс-конференции.

По его словам, повышение температуры воды в реках и озёрах происходит достаточно быстро, а в морях — очень медленно.