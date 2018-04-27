Синоптики рассказали о погоде в Воронеже на майских праздниках

На предстоящих майских праздниках в Воронеже будет стоять жаркая и солнечная погода, рассказали в местном гидрометцентре.

Праздничные выходные начнутся в воскресенье, 29 апреля. В этот день синоптики обещают потепление до +20°, ночью +12°. В последний день апреля, по прогнозу, ожидается +24°, ночью столбик термометра опустится до +12°. 1 и 2 мая в городе установится еще более жаркая погода — в городе ожидается днем +26°, ночью +13°. Все праздники будут солнечными, осадков не прогнозируется.

В последний день длинной рабочей недели, по прогнозу, ожидается +18° днем и +7° ночью. Осадков не прогнозируется.