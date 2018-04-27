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В Самаре завершился отопительный сезон
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В Самаре завершился отопительный сезон 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Мэр Самары Елена Лапушкина подписала постановление об окончании отопительного сезона в областной столице. Начиная с пятницы, 27 апреля, в домах горожан батареи начнут охлаждаться.
Ожидается, что произойдет это постепенно.
— Согласно нормативам, если три дня подряд среднесуточная температура регистрируется на уровне выше +8 градусов, то отопление можно отключать, — пояснили в мэрии.
По данным синоптиков, в ближайшие два дня в Самарской области ожидаются плюсовые температуры выше 10 градусов. В субботу, 27 апреля, в некоторых районах региона будет до +23.
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