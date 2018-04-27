В Самаре завершился отопительный сезон 

Мэр Самары Елена Лапушкина подписала постановление об окончании отопительного сезона в областной столице. Начиная с пятницы, 27 апреля, в домах горожан батареи начнут охлаждаться.
Ожидается, что произойдет это постепенно.
— Согласно нормативам, если три дня подряд среднесуточная температура регистрируется на уровне выше +8 градусов, то отопление можно отключать, — пояснили в мэрии.
По данным синоптиков, в ближайшие два дня в Самарской области ожидаются плюсовые температуры выше 10 градусов. В субботу, 27 апреля, в некоторых районах региона будет до +23.