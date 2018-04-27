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В первые майские праздники в Поморье будет тепло, но дождливо
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В первые майские праздники в Поморье будет тепло, но дождливо 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Переменчивость циклонов над Поморьем на этих длинных выходных приведет к тому, что северян со всех районов ожидает дождливая погода, а по утрам — туман. Но затяжных осадков ждать тоже не стоит, в разгар дня будет теплее и комфортнее, сообщают синоптики Северного УГМС.
— В субботу влияние циклона будет ослабевать, поэтому осадки пройдут в большинстве районов. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер ожидается южный и юго-западный, но слабый. Днем в северных районах он повернет к северному, северо-западному направлению, но усилится немножко. Ночью ожидается до -2…+3, днем — +4…+9 градусов. Теплее на юге — до -11. В Архангельске также есть вероятность дождя. Днем чуть холоднее, максимум до +9, — рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Людмила Цыплакова.
Влияние антициклона, который придет в Поморье в воскресенье, не спасет от осадков. По области все равно пройдут дожди, но местами, в северных районах вероятен даже снег. Ночью в большинстве районов -3…+2, на северо-востоке похолоднее — до -7. Днем общий температурный фон останется в пределах до +11 градусов, теплее воздух прогреется только на юге, в Вельском, Няндомском районах: там до +13.
Новый циклон и стабильно появляющиеся осадки ждут северян в начале недели. Воздух прогреется до +9 в северных районах, и до +15 — на юге Поморья.
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