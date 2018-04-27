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Какая погода будет на майские праздники в Югре?
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Какая погода будет на майские праздники в Югре? 

АиФ Югра 41 минуту назад
Фото: АиФ Югра
Удастся ли нам погреться на солнышке и пожарить шашлыки на природе? Обещают ли синоптики потепление на майские праздники?
С 29 апреля по 2 мая синоптики Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещают неоднородный характер погоды.
Это связано с быстрым прохождением над территорией Югры активного юго-западного циклона.
По 30 апреля погода будет неблагоприятной. На большей части Ханты-Мансийского автономного округа ожидаются осадки — дождь и мокрый снег различной интенсивности, в отдельных районах сильные. Температура воздуха 29 апреля ночью +1, +6 ºС, при прояснениях 0, -5 ºС, днем +12, +17 ºС, местами +5, +10 ºС; 30 апреля понижение температуры, ночью +1, -4 ºС, местами +2, +7 ºС, днем 0, +5 ºС, местами до +10 ºС.
1-2 мая погода улучшится. Но местами пройдет мокрый снег. Из-за колебания температур возможны гололедные явления. Ветер западных направлений 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4, -9 ºС, днем -2, +3 ºС, местами +4, +9 ºС.
В Ханты-Мансийске 1 мая будет облачно. Температура воздуха днем до +5 градусов по Цельсию. Ночью -3 ºС. Ветер до 15 м/с. В Сургуте 1 мая будет прохладно -1 ºС. Ночью до -7 ºС. Ветер до 18 м/с. В Нижневартовске будет дождь со снегом, температура воздуха днем до +2 ºС, ночью до -7 ºС. Также ветрено, ветер порывами до 14 м/с.
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