Гидрометцентр: уровень Байкала прекратил понижаться

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Ранее вскрытие реки Селенга из-за теплой погоды остановило понижение уровня Байкала. Об этом глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал в пятницу на пресс-конференции.

"Поскольку температура в Читинской области, в Иркутской области выше нормы существенно, на 8-10 градусов, произошло ранее вскрытие рек, особенно Селенги. Уже сегодня уровень [Байкала] повысился. Озеро начало заполняться за счет притоков", — рассказал Вильфанд.

По его словам, минимальный уровень Байкала был зафиксирован около недели назад и составил 455,71 м.

Предельным минимальным допустимым уровнем Байкала, закрепленным законодательно, считается отметка 456 метров по Тихоокеанской шкале.