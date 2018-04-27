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Гидрометцентр: уровень Байкала прекратил понижаться
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Гидрометцентр: уровень Байкала прекратил понижаться 

ТАСС 42 минуты назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Ранее вскрытие реки Селенга из-за теплой погоды остановило понижение уровня Байкала. Об этом глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал в пятницу на пресс-конференции.
"Поскольку температура в Читинской области, в Иркутской области выше нормы существенно, на 8-10 градусов, произошло ранее вскрытие рек, особенно Селенги. Уже сегодня уровень [Байкала] повысился. Озеро начало заполняться за счет притоков", — рассказал Вильфанд.
По его словам, минимальный уровень Байкала был зафиксирован около недели назад и составил 455,71 м.
Предельным минимальным допустимым уровнем Байкала, закрепленным законодательно, считается отметка 456 метров по Тихоокеанской шкале.
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