«Мы не в тропиках»: синоптики объяснили апрельский снег в Московском регионе

Роман Вильфанд. Выпадение снега в апреле на территории Москвы Подмосковья является нормальным явлением, учитывая географическое расположение, снег в регионе может идти и в июне, сообщил журналистам в пятницу глава Гидрометцентра России

«Мы живем не на экваторе, не в тропиках или субтропиках. В апреле довольно часто выпадает снег по статистике, он и во второй декаде мая иногда выпадает, но растаивает за 2-3 часа. По статистике, самое позднее выпадение снега зафиксировано в Московском регионе в начале второй декады июня», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что по метеопоказателям апрель в Москве и Подмосковье является первым весенним месяцем.

Ураган накрыл Москву и Подмосковье 21 апреля. Помимо ливня, грозы и штормового ветра, в некоторых районах Московской области отмечался град. На следующий день, 22 апреля, в регионе прошел мокрый снег.