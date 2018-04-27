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«Мы не в тропиках»: синоптики объяснили апрельский снег в Московском регионе
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«Мы не в тропиках»: синоптики объяснили апрельский снег в Московском регионе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Выпадение снега в апреле на территории Москвы и Подмосковья является нормальным явлением, учитывая географическое расположение, снег в регионе может идти и в июне, сообщил журналистам в пятницу глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Мы живем не на экваторе, не в тропиках или субтропиках. В апреле довольно часто выпадает снег по статистике, он и во второй декаде мая иногда выпадает, но растаивает за 2-3 часа. По статистике, самое позднее выпадение снега зафиксировано в Московском регионе в начале второй декады июня», — сказал Вильфанд.
Он добавил, что по метеопоказателям апрель в Москве и Подмосковье является первым весенним месяцем.
Ураган накрыл Москву и Подмосковье 21 апреля. Помимо ливня, грозы и штормового ветра, в некоторых районах Московской области отмечался град. На следующий день, 22 апреля, в регионе прошел мокрый снег.
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