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«Асфальт в дождь, разметка в час пик»: курганцев возмутило обновление дорожной разметки в 10 утра
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«Асфальт в дождь, разметка в час пик»: курганцев возмутило обновление дорожной разметки в 10 утра 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
На курганских дорогах перед майскими праздниками обновят разметку. Вчера, 26 апреля, специализированная разметочная машина работала на улице Гоголя и центральной площади. На очереди — «зебры» и осевые линии автомагистралей на улицах Ленина, Красина и К. Маркса. Если позволит погода, работы завершат к майским праздникам.
Проведение дорожных работ поддержали не все жители города. Некоторых курганцев возмутило, что разметка на самых загруженных улицах города обновлялась в час пик.
— 10 утра. Перекресток Гоголя — Ленина. Час пик, люди спешат на работу. И именно в это время появляется необходимость сделать дорожную разметку… Асфальт в дождь, разметка в час пик. Чем еще «порадуют» нас дорожники? — пожаловался во «Вконтакте» один из подписчиков группы «Инцидент/Курган».
Как объяснил корреспонденту портала 45.ru руководитель департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Роман Сергеечев, работы на перекрестке Гоголя — Ленина велись в соответствии с правилами.
­— Краска лучше ложится при определенной температуре, поэтому рано утром класть ее не следует, — рассказал Сергеечев.
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