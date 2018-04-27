«Асфальт в дождь, разметка в час пик»: курганцев возмутило обновление дорожной разметки в 10 утра

На курганских дорогах перед майскими праздниками обновят разметку. Вчера, 26 апреля, специализированная разметочная машина работала на улице Гоголя и центральной площади. На очереди — «зебры» и осевые линии автомагистралей на улицах Ленина, Красина и К. Маркса. Если позволит погода, работы завершат к майским праздникам.

Проведение дорожных работ поддержали не все жители города. Некоторых курганцев возмутило, что разметка на самых загруженных улицах города обновлялась в час пик.

— 10 утра. Перекресток Гоголя — Ленина. Час пик, люди спешат на работу. И именно в это время появляется необходимость сделать дорожную разметку… Асфальт в дождь, разметка в час пик. Чем еще «порадуют» нас дорожники? — пожаловался во «Вконтакте» один из подписчиков группы «Инцидент/ Курган ».

Как объяснил корреспонденту портала 45.ru руководитель департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Роман Сергеечев, работы на перекрестке Гоголя — Ленина велись в соответствии с правилами.

­— Краска лучше ложится при определенной температуре, поэтому рано утром класть ее не следует, — рассказал Сергеечев.