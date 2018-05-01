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Синоптики: Жара, которой не было 41 год, ожидается на территории Москвы 2 мая
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Синоптики: Жара, которой не было 41 год, ожидается на территории Москвы 2 мая 

Вечерняя Москва 30 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Днем температура воздуха составит от 26 до 28 градусов выше ноля.
Столичные синоптики ожидают рекордно жаркую погоду в среду, 2 мая.
— В центральной России 2 мая будет преобладать аномально теплая погода с температурным фоном, близким к рекорду 41-летней давности. В Москве переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза, — сообщили в центре погоды «Фобос».
По информации синоптиков, днем температура воздуха составит от 26 до 28 градусов выше ноля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составит 43-48 процентов, а атмосферное давление –748 миллиметров ртутного столба.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Атмосфера деградирует
Колонка ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца
Те изменения, которые сегодня происходят с нашей погодой, являются нарушением центров действия атмосферы, деградацией атмосферы. При нормальном распределении климатических характеристик, атмосфера крутится вместе с планетой. В метеорологии есть аксиома: все процессы приходят с запада на восток (далее…)
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