Синоптики: Жара, которой не было 41 год, ожидается на территории Москвы 2 мая

Днем температура воздуха составит от 26 до 28 градусов выше ноля.

Столичные синоптики ожидают рекордно жаркую погоду в среду, 2 мая.

— В центральной России 2 мая будет преобладать аномально теплая погода с температурным фоном, близким к рекорду 41-летней давности. В Москве переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза, — сообщили в центре погоды «Фобос».

По информации синоптиков, днем температура воздуха составит от 26 до 28 градусов выше ноля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составит 43-48 процентов, а атмосферное давление –748 миллиметров ртутного столба.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Атмосфера деградирует

Колонка ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца

Те изменения, которые сегодня происходят с нашей погодой, являются нарушением центров действия атмосферы, деградацией атмосферы. При нормальном распределении климатических характеристик, атмосфера крутится вместе с планетой. В метеорологии есть аксиома: все процессы приходят с запада на восток (далее…)

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