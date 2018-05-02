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Рекордная за 40 лет жара ожидается в Москве 2 мая
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Рекордная за 40 лет жара ожидается в Москве 2 мая 

Вечерняя Москва 31 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Ночью воздух прогреется до 13-15 градусов тепла.
В среду, 2 мая, погода в Москве достигнет рекордных показателей 41-летней давности. Так, максимальная температура воздуха в городе составит плюс 26-28 градусов. Ночью воздух прогреется до 13-15 градусов тепла.
В столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, не исключена гроза.
По прогнозу синоптиков, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе он сменится на порывистый. Атмосферное давление — 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около — 43-48 процентов.
Специалисты центра «Фобос» отмечают, что 2 мая будет преобладать необычайно жаркий для начала месяца фон погоды. Во второй половине для, в районе 15:00-18:00 местами могут образоваться мощные кучевые облака с верхней границей, уходящей наковальней в стратосферу до 12 км, что потенциально несет определенную угрозу в виде молниевых разрядов, очаговых и скоротечных ливней, града, а также шквалистого усиления ветра.
Ранее синоптики также объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за ливней гроз, которые ожидаются на фоне жаркой погоды 2 мая. Кроме того, в регионе будет дуть сильный ветер.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Атмосфера деградирует
Колонка ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца
Те изменения, которые сегодня происходят с нашей погодой, являются нарушением центров действия атмосферы, деградацией атмосферы. При нормальном распределении климатических характеристик, атмосфера крутится вместе с планетой. В метеорологии есть аксиома: все процессы приходят с запада на восток (далее…)
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Комментарии  Ещё 8 источников 
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