28 апреля в Башкирию вернётся ураганный ветер

28 апреля в Башкирии ожидается ураганный ветер. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

28 апреля на территории республики ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с. Ночью и утром местами на дорогах туман — видимость 500 метров и меньше.