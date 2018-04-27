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28 апреля в Башкирию вернётся ураганный ветер
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28 апреля в Башкирию вернётся ураганный ветер 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
28 апреля в Башкирии ожидается ураганный ветер. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.
28 апреля на территории республики ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с. Ночью и утром местами на дорогах туман — видимость 500 метров и меньше.
В связи с прогнозируемыми порывами ветра Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует пассажирам и пешеходам соблюдать осторожность. На улице не ходить рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Тем более не подходить к оборванным ветром проводам.
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