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В Москве 29 апреля ожидается до +18 °C
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В Москве 29 апреля ожидается до +18 °C 

RT на русском 29 апреля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Отмечается, что днём температура воздуха в столице составит +16…+18 °С.
Синоптики прогнозируют переменную область, возможны небольшие осадки.
Скорость порывов ветра местами может достигать 10 м/с.
27 апреля Главное управление МЧС по Крыму сообщило, что на полуострове ожидается аномально жаркая погода в период с 29 апреля по 3 мая.
При этом, 15 апреля портал «Юга.ру» передавал, что ведомство объявило экстренное предупреждение из-за заморозков в Крыму.
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