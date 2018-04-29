В Москве 29 апреля ожидается до +18 °C

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Отмечается, что днём температура воздуха в столице составит +16…+18 °С.

Синоптики прогнозируют переменную область, возможны небольшие осадки.

Скорость порывов ветра местами может достигать 10 м/с.

27 апреля Главное управление МЧС по Крыму сообщило, что на полуострове ожидается аномально жаркая погода в период с 29 апреля по 3 мая.

При этом, 15 апреля портал «Юга.ру» передавал, что ведомство объявило экстренное предупреждение из-за заморозков в Крыму.