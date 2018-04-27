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Синоптики остудили суетливых дачников
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Синоптики остудили суетливых дачников 

Мослента 2 часа назад
Дачникам не стоит торопиться с высадкой рассады до середины мая: температура до этого времени будет нестабильной. С таким предупреждением выступил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает агентство «Москва».
«Заниматься садово-огородным хозяйством в первой декаде мая все-таки опасно, рановато. Дело в том, что именно в первой декаде мая примерно в 35 процентах случаев отмечаются заморозки. В общем, ничего страшного не происходит, просто в последующем вегетация несколько хуже», — сказал он.
По словам Вильфанда, лучше всего начать заниматься высадкой в 12-14 числах месяца, когда вероятность заморозков существенно снижается.
По прогнозу синоптиков, перед майскими праздниками столичный регион окажется под влиянием балканского антициклона. Несмотря на облачность и кратковременные дожди, воздух прогреется до 19 градусов тепла, что на градус-полтора выше нормы. В первые дни мая температура воздуха в столице поднимется до 25 градусов тепла.
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