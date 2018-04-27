Глава Гидрометцентра посоветовал дачникам не торопиться с высадкой рассады до середины мая 

Об этом он сообщил журналистам.
«Заниматься садово-огородным хозяйством в первой декаде мая все-таки опасно, рановато. Дело в том, что именно в первой декаде мая примерно в 35% случаев отмечаются заморозки. В общем, ничего страшного не происходит, просто в последующем вегетация несколько хуже. Но социальная жизнь такова, что именно в первой декаде мая много свободного времени. Я рекомендую, лучше, более надежно после 12-14 числа начинать заниматься, там вероятность заморозков существенно уменьшается», — сказал Р. Вильфанд.
Ранее он сообщил, что в Москве и области в начале мая установятся температуры, характерные для лета, но не исключены грозы и сильные ливни.