Глава Гидрометцентра посоветовал дачникам не торопиться с высадкой рассады до середины мая

Об этом он сообщил журналистам.

«Заниматься садово-огородным хозяйством в первой декаде мая все-таки опасно, рановато. Дело в том, что именно в первой декаде мая примерно в 35% случаев отмечаются заморозки. В общем, ничего страшного не происходит, просто в последующем вегетация несколько хуже. Но социальная жизнь такова, что именно в первой декаде мая много свободного времени. Я рекомендую, лучше, более надежно после 12-14 числа начинать заниматься, там вероятность заморозков существенно уменьшается», — сказал Р. Вильфанд.