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В ЦПКиО отказались переносить общегородской субботник
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В ЦПКиО отказались переносить общегородской субботник 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Администрация Екатеринбурга в очередной раз перенесла проведения общегородского субботника из-за слишком пасмурной погоды. Однако в ЦПКиО решили провести уборочные мероприятия, сообщает в пятницу, 27 апреля, «АиФ-Урал».
Директор Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского Роман Шадрин посетовал, что администрация тщательно подготовилась к проведению субботника, и не нашел причин, чтобы переносить мероприятие, как это решили сделать в мэрии Екатеринбурга. «Только что узнал новость, что общегородской субботник перенесли на 5 мая. В парке субботник будет 28 апреля! Уже всё заряжено. Приглашаю всех желающих помочь к 13.00. Сбор у центрального фонтана», — написал директор ЦПКиО на своей странице в социальной сети Facebook.
Причиной очередного переноса общегородского субботника стала предшествующая ему пасмурная погода. Завтра в Екатеринбурга, согласно прогнозам синоптиков, пройдет небольшой дождь, а порывы ветра будут достигать 14 м/с. В результате было решено перенести мероприятия на 5 мая.
Изначально общегородской субботник планировалось провести 21 апреля. Однако мероприятие перенесли из-за не растаявшего в городских парках снега. Препятствиям для проведения субботника 28 апреля на этот раз стала пасмурная и ненастная погода.
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