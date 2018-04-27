На Казань надвигается циклон с грозами и сильным дождем

Гидрометцентр Татарстана предупреждает о существенном ухудшении погоды днем 28 апреля и ночью 29 апреля. В Казани возможны:

— сильный дождь;

— грозы;

— сильный ветер с порывами до 20 м/с (где-то даже до 23 м/с).

Причина непогоды — активный юго-западный циклон.

МЧС РТ советует не стоять рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами. Автомобилистам стоит отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Желательно снизить скорость.

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