На Казань надвигается циклон с грозами и сильным дождем 

Гидрометцентр Татарстана предупреждает о существенном ухудшении погоды днем 28 апреля и ночью 29 апреля. В Казани возможны:
— сильный дождь;
— грозы;
— сильный ветер с порывами до 20 м/с (где-то даже до 23 м/с).
Причина непогоды — активный юго-западный циклон.
МЧС РТ советует не стоять рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами. Автомобилистам стоит отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Желательно снизить скорость.
Читайте также:
Кривая Казань. Свежий сборник
С 25 мая в Казани вводят запрет на ношение оружия